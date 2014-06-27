Солдати на передовій не сприймають перемир'я та чекають команди "вперед!" - ЗМІ
23:30, 27 червня 2014Політика
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Більшість українських солдатів на передовій у Слов'янську налаштовані проти перемир'я, бо цей час працює проти них.
Солдати на передовій не сприймають перемир'я та чекають команди "вперед!" /Фото Александр Клименко
Останнім часом значно почастішали обстріли блокпостів, а солдати вже не можуть дочекатися команди "вперед!", передає ТСН.
Є серед військових і прибічники введення військового стану - закрити дві області і тоді вже спецзагонами зачистити великі міста.
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Ще одна категорія військових - хлопці, які не відкидають переговорів із Росією, а тимчасове перемир'я вони вважають початком великого перемир'я.
Насправді ж, у всіх військових залишилися сім'ї і вони дуже хочуть повернутися додому живими та здоровими, тому є категорія тих, які за мирне врегулювання цього процесу.
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