Солдати на передовій не сприймають перемир'я та чекають команди "вперед!" - ЗМІ

Останнім часом значно почастішали обстріли блокпостів, а солдати вже не можуть дочекатися команди "вперед!", передає ТСН.

Є серед військових і прибічники введення військового стану - закрити дві області і тоді вже спецзагонами зачистити великі міста.

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Ще одна категорія військових - хлопці, які не відкидають переговорів із Росією, а тимчасове перемир'я вони вважають початком великого перемир'я.

Насправді ж, у всіх військових залишилися сім'ї і вони дуже хочуть повернутися додому живими та здоровими, тому є категорія тих, які за мирне врегулювання цього процесу.