За 10 днів перемир'я терористи атакували 108 разів, загинуло 27 силовиків - МЗС

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Твіттер МЗС України.

"Мирний план. Загальна кількість випадків порушення режиму незастосування сили - 108, втрати Збройних сил України - 27 загинули, поранені - 69", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, українська влада оголосила про одностороннє припинення вогню на сім днів з 22 години вечора 20 червня. Практично одразу терористи продовжили атаки на позиції підрозділів АТО.

Незадовго до кінця терміну перемир'я (вечір 27 червня) російські ЗМІ повідомили про готовність одного з ватажків терористів Бородая підтримати припинення вогню зі свого боку.

Того ж дня Президент України Петро Порошенко оголосив про подовження терміну припинення вогню до 22 години 30 червня.

Атаки терористів тривали увесь цей час.