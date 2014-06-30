За 10 днів перемир'я терористи атакували 108 разів, загинуло 27 силовиків - МЗС
За час спершу одностороннього, а потім нібито двостороннього припинення вогню українські силовики втратили 27 людей загиблими, 69 - пораненими.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на Твіттер МЗС України.
"Мирний план. Загальна кількість випадків порушення режиму незастосування сили - 108, втрати Збройних сил України - 27 загинули, поранені - 69", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, українська влада оголосила про одностороннє припинення вогню на сім днів з 22 години вечора 20 червня. Практично одразу терористи продовжили атаки на позиції підрозділів АТО.
Незадовго до кінця терміну перемир'я (вечір 27 червня) російські ЗМІ повідомили про готовність одного з ватажків терористів Бородая підтримати припинення вогню зі свого боку.
Того ж дня Президент України Петро Порошенко оголосив про подовження терміну припинення вогню до 22 години 30 червня.
Атаки терористів тривали увесь цей час.