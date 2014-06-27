Порошенко продовжив перемир'я на 72 години

Про це повідомило джерело "Української правди" в керівництві АТО.

О 00:29 28 червня на сайті глави держави з'явилося повідомлення, що на виконання Висновків Європейської Ради, які були ухвалені на рівні глав держав та урядів 28-ми країн членів ЄС за участі Президента України, очікується, що до понеділка 30 червня будуть зроблені наступні кроки:

• розпочато практичну імплементацію мирного плану Президента України;

• забезпечено моніторинг режиму припинення вогню під наглядом місії ОБСЄ та ефективного контролю за ділянкою українсько-російського кордону на території дії АТО;

• передано під контроль Державної прикордонної служби України пуктів перетину кордону (Ізварино, Должанський, Червонопартизанськ) та відновлено їх діяльність;

• звільнено усіх заручників, в тому числі спостерігачів ОБСЄ.

Президент України провів нараду з силовиками та на підставі рішення Ради Національної безпеки та оборони продовжив режим незастосування сили до 22.00 понеділка 30 червня.

За наслідками наради Україна очікує, що за час припинення застосування сили відбудеться:

• закриття пунктів вербування найманців на території Російської Федерації;

• припинення пересування незаконних збройних формувань на території Донецької та Луганської областей.

Побудова укріплень чи споруд, що заважатимуть мирному життю мешканців Донбасу, буде вважатися порушенням режиму припинення вогню.

У разі недотримання умов режиму незастосування сили, Україна залишає за собою право дострокового припинення цього режиму в зонах, де режим припинення вогню не буде виконуватися.

Механізм реалізації цього рішення був обговорений на нараді за участі голови Верховної Ради Олександра Турчинова, голови СБУ Валентина Наливайченка, виконувача обов'язків міністра оборони Михайла Коваля, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голови Державної прикордонної служби Миколи Литвина, командувача Національної гвардії Степана Полторака.