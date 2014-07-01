В ЄС чекатимуть на рішення щодо подальших санкцій проти Росії

Президент Ради ЄС Херман Ван Ромпей на цьому етапі не коментує можливість ухвалення рішення щодо переходу до третьої фази санкцій по відношенню до Росії.

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"Ми повинні дочекатися рішення", - сказав він у вівторок в Брюсселі власному кореспонденту УНІАН. Питання агентства стосувалося подальших дій ЄС після того, як ухвалені у п'ятницю Радою ЄС чотири вимоги, які повинні були бути виконані до понеділка з метою деескалацію ситуації в Україні, залишился нереалізованими.

При цьому він не деталізував, хто і коли має прийняти таке рішення.