В ЄС чекатимуть на рішення щодо подальших санкцій проти Росії
11:28, 01 липня 2014Політика
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Президент Ради ЄС Ромпей говорить про необхідність дочекатися рішення щодо подальших дій у питанні санцій і не коментує ситуацію навколо України.
REUTERS
Президент Ради ЄС Херман Ван Ромпей на цьому етапі не коментує можливість ухвалення рішення щодо переходу до третьої фази санкцій по відношенню до Росії.
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"Ми повинні дочекатися рішення", - сказав він у вівторок в Брюсселі власному кореспонденту УНІАН. Питання агентства стосувалося подальших дій ЄС після того, як ухвалені у п'ятницю Радою ЄС чотири вимоги, які повинні були бути виконані до понеділка з метою деескалацію ситуації в Україні, залишился нереалізованими.
При цьому він не деталізував, хто і коли має прийняти таке рішення.
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