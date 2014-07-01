На Луганщині на протитанковій міні підірвався БТР з прикордонниками

Поранено і травмовано 6 прикордонників, з них 4 евакуйовані до польового госпіталю сил АТО, повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Читайте такожПротягом доби на Донбасі терористи поранили 5 військових - РНБО

За результатами обстеження прилеглої до підриву БТР місцевості саперами виявлено та знешкоджено ще 9 закладених протитанкових мін.

В організації охорони кордону Держприкордонслужбою України врахована ймовірність спроб залишення терористами місця проведення АТО і проникнення на територію Росії та Кримe як через пункти пропуску, так і поза ними.