В Україні необхідно ввести воєнний стан, а не говорити про АТО - Литвин

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту представник групи “Суверенна європейська Україна” Володимир Литвин.

Він нагадав, що під час так званого перемир'я загинуло понад 30 військовослужбовців.

За його словами, “терористи і бандити за підтримки ззовні із-за меж України фактично запровадили воєнний стан, а ми говоримо про активну фазу АТО”.

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“Воєнний стан вже давно діє і треба наважитися прийняти відповідне рішення, щоб вберегти військовослужбовців”, - заявив Литвин.

Він також наголосив на необхідності переформатування уряду і відставки тих міністрів, які не розбираються в тих галузях, які очолюють, а лише дбають про своє майбутнє.

За його словами, необхідно підтримати президента України Петра Порошенка щодо призначення керівників силових структур.