В “УДАРі” пропозицію Яценюка щодо змін у Кабміні назвали “емоційною реакцією”

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

“Якщо прем'єр внесе конкретні пропозиції щодо переформатування уряду, ми будемо їх уважно розглядати”, - сказав Розенко.

Водночас він зазначив, що сьогодні хотілося б почути “замість емоційної реакції конкретні напрямки роботи від прем'єр-міністра, які він вважає за необхідне посилити. Конкретні прізвища міністрів, яких він пропонує замінити”.Читайте такожЯценюк допускає переформатування Верховної Ради, уряду і коаліції

“А така нервова реакція викликає певне нерозуміння у народних депутатів, судячи по тих емоціях, які вирували після цього в залі”, - сказав Розенко.

Як повідомляв УНІАН, Яценюк пропонує Верховній Раді розпочати консультації з переформатування складу Кабінету міністрів.

Також він наголосив, що не виключає повного переформатування Верховної Ради, парламентської коаліції та уряду у разі, якщо гілки влади не зможуть налагодити спільну роботу.