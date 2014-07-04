У зоні АТО безпілотник скинув гранату на контрольний пункт десантників на Луганщині

14:40, 04 липня 2014
Політика
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У зоні АТО безпілотник скинув гранату на контрольний пункт десантників в районі Д’яково.

Фото: Минобороны

Про це повідомив прес-центр АТО на сторінці у Facebook.

"12.35 - безпілотник скинув гранату на КП десантників в районі Д’яково. Втрат немає. 9.20-10.45 - обстріл з крупнокаліберної снайперської гвинтівки та з мінометів блокпосту на горі Карачун", - йдеться у повідомленні.Читайте такожСьогодні в зоні АТО бойовики вбили 9 українських силовиків, 13 - поранені

Окрім того, у 12.00 на дерев’яному мосту в селі Закотне на фугасі підрівався Урал.

Одного військовослужбовця поранено.

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