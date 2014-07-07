9 липня британський міністр у справах Європи Девід Лідінгтон завітає з офіційним візитом на Дніпропетровщину
9 липня (середа) запланований офіційний візит Державного міністра у справах Європи МЗС Великої Британії Девіда Лідінгтона на Дніпропетровщину.
До уваги ЗМІ!
9 липня на Дніпропетровщині очікується офіційний візит Державного міністра у справах Європи МЗС Великої Британії Девіда Лідінгтона.
Девід Лідінгтон посідає пост державного міністра у справах Європи МЗС Великобританії з травня 2010 року. У сферу його відповідальності входить Європейський Союз; Європа, включаючи Балкани, Україну, Білорусь та Молдову; Росія, Південний Кавказ, Центральна Азія; НАТО та європейська безпека; ОБСЄ та Рада Європи; відносини Foreign Office(зовнішньополітичного відомства Великобританії, одного з департаментів британського уряду) з парламентом.
Під час візиту передбачається наступна програма:
14-30 – збір представників ЗМІ
Місце проведення: м. Дніпропетровськ, пр .Кірова, 1, 1 поверх.
15-00 – прес-конференція за участю Державного Міністра у справах Європи МЗС Великої Британії Девіда Лідінгтона та голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ігоря Валерійовича Коломойського
Місце проведення: м. Дніпропетровськ, пр .Кірова, 1, 7 поверх.
16-30 – Зустріч Державного Міністра у справах Європи МЗС Великої Британії Девіда Лідінгтона зі студентами та молоддю Дніпропетровщини
Місце проведення: м. Дніпропетровськ, пр .Кірова, 1, 1 поверх
Зазначимо, що програма візиту може бути змінена.
Шановні колеги!
Акредитації триватиме до 17.00 години 8 липня 2014 року (вівторок).
У разі бажання брати участь у прес-заходах, повідомте або надішліть свої дані ПІБ, назву ЗМІ, посаду, контактний телефон
Контакти для акредитації:
ereminaoksana1@gmail.com
alesya.didenko@gmail.com,
телефони: (056) 742 70 71; 063-474-28-13; 066-24-28-570