9 липня британський міністр у справах Європи Девід Лідінгтон завітає з офіційним візитом на Дніпропетровщину

9 липня (середа) запланований офіційний візит Державного міністра у справах Європи МЗС Великої Британії Девіда Лідінгтона на Дніпропетровщину.

До уваги ЗМІ!

9 липня на Дніпропетровщині очікується офіційний візит Державного міністра у справах Європи МЗС Великої Британії Девіда Лідінгтона.

Девід Лідінгтон посідає пост державного міністра у справах Європи МЗС Великобританії з травня 2010 року. У сферу його відповідальності входить Європейський Союз; Європа, включаючи Балкани, Україну, Білорусь та Молдову; Росія, Південний Кавказ, Центральна Азія; НАТО та європейська безпека; ОБСЄ та Рада Європи; відносини Foreign Office(зовнішньополітичного відомства Великобританії, одного з департаментів британського уряду) з парламентом.

Під час візиту передбачається наступна програма:

14-30 – збір представників ЗМІ

Місце проведення: м. Дніпропетровськ, пр .Кірова, 1, 1 поверх.

15-00 – прес-конференція за участю Державного Міністра у справах Європи МЗС Великої Британії Девіда Лідінгтона та голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ігоря Валерійовича Коломойського

Місце проведення: м. Дніпропетровськ, пр .Кірова, 1, 7 поверх.

16-30 – Зустріч Державного Міністра у справах Європи МЗС Великої Британії Девіда Лідінгтона зі студентами та молоддю Дніпропетровщини

Місце проведення: м. Дніпропетровськ, пр .Кірова, 1, 1 поверх

Зазначимо, що програма візиту може бути змінена.

Шановні колеги!

Акредитації триватиме до 17.00 години 8 липня 2014 року (вівторок).

У разі бажання брати участь у прес-заходах, повідомте або надішліть свої дані ПІБ, назву ЗМІ, посаду, контактний телефон

Контакти для акредитації:

ereminaoksana1@gmail.com

alesya.didenko@gmail.com,

телефони: (056) 742 70 71; 063-474-28-13; 066-24-28-570