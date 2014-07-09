Генсек НАТО: Росія продовжить дестабілізацію ситуації на сході України

"Немає сумнівів, що Росія втягнута в дестабілізацію східної України і продовжить свою діяльність", - сказав генсек НАТО в інтерв'ю The New York Times, передає ЕвроПравда.

Читайте такожНАТО обіцяє продемонструвати "трансатлантичну рішучість" задля безпеки союзників

При цьому генсек НАТО зазначив, що члени незаконних військових формувань на сході України забезпечуються зброєю з Росії, в тому числі системами для знищення літаків і вертольотів. "Хто ще міг би надати сепаратистам це озброєння? Хто ще?" - зазначив він.

Генсек НАТО переконаний, що Захід не повинен дозволити собі бути обдуреним помірними заявами президента Росії Володимира Путіна, який намагається уникнути нового етапу санкцій. "Не треба робити помилок - це чиста тактика. Він залишає відкритою можливість інтервенції у разі необхідності", - сказав Андерс Фог Расмуссен.

Крім цього, під час зустрічі з президентом США Бараком Обамою генсек НАТО заявив, що Альянс і надалі буде зміцнювати військовий потенціал, щоб гарантувати безпеку на континенті і протистояти Росії

"На саміті в Уельсі у вересні ми узгодимо наші майбутні кроки. НАТО готове протистояти будь-яким викликам. Однак готовність вимагає ресурсів, тому на саміті ми також будемо обговорювати можливі нові інвестиції", - заявив Андерс Фог Расмуссен.