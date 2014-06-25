НАТО створює трастовий фонд для України

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Андерс Фог Расмуссен повідомив журналістам перед засіданням міністрів закордонних справ (МЗС) країн НАТО.

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За його словами, агресія Росії проти України призвела до призупинення практичного співробітництва НАТО з Москвою. «Ми не бачимо жодних ознак того, що Росія поважає свої міжнародні зобов'язання. Сьогодні ми будемо обговорювати наші відносини з Росією і вирішимо, що робити далі», - заявив генсек НАТО.

«Ми також будемо говорити, як ми можемо покращити наше розуміння загроз, і як ми будемо з ними справлятися в довгостроковій перспективі. У той же час, ми узгодимо пакет довгострокової допомоги Україні, включаючи створення нового трастового фонду», - сказав він.

Андерс Фог Расмуссен підкреслив, що на сьогоднішньому засіданні міністри будуть говорити про саміті в Уельсі, призначений на вересень, який «пройде в критичний для безпеки час, коли ми стикаємося зі старими і новими загрозами від Східної Європи до Північної Африки і Близького Сходу».

«Ми повинні продовжувати адаптувати нашу готовність і інвестувати наші можливості і партнерство. Сьогодні ми переглянемо заходи, які ми вже зробили для посилення нашої колективної безпеки. Наші зобов'язання щодо оборони всіх наших союзників залишаються незмінними», - підкреслив генсек НАТО.