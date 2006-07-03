Коаліція готова до таємного голосування за Порошенка

Парламентська більшість готова до таємного голосування при обранні голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам представник «Нашої України Роман ЗВАРИЧ.

Він підкреслив, що в жодному документі не йшла мова про пакетне голосування.

За словами Р.ЗВАРИЧА, проект постанови, зареєстрований представниками коаліції, пропонував у відкритому голосуванні проголосувати по кандидатурі спікера.

Разом з тим, сказав представник “Нашої України”, більшість готова відмовитись від цього, але, на його думку, це погано, оскільки при голосуванні в таємному режимі суспільство не знатиме, “хто взяв на себе відповідальність”.

Говорячи про сьогоднішній круглий стіл «Взаємодія влади і опозиції», Р.ЗВАРИЧ підкреслив, що коаліція не сприймає жодних ультиматумів, і тому сама прийшла на переговори без жодних вимог. Він висловив сподівання, що сьогодні під час роботи круглого столу вдасться домовитись про розблокування роботи парламенту.

Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів блокує сесійну залу ВР з 27 червня. “Регіонами” вимагають обирати голову Верховної Ради шляхом таємного голосування і виступають проти голосування за кандидатури прем`єра і спікера в одному пакеті.

Також представники Партії регіонів не погоджуються з розподілом керівних посад у парламенті.

Сьогодні об 11.00 у приміщенні ВР розпочнеться круглий стіл влади і опозиції, на якому розглядатимуться шляхи виходу з цієї ситуації.