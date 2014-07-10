ЗМІ: На Керченській переправі накопичилося 1700 машин, водіям продають місця в черзі на пором

Про це повідомляє Крым.Реалии з посиланням на прес-службу Єдиної транспортної дирекції РФ.

За інформацією відомства, з 18:00 9-го липня до 11:00 10-го липня поромами здійснено 35 рейсів.

За попередню добу перевезено близько 2500 машин, з «єдиним квитком» - 2697 пасажирів.

Читайте такожРосіянам пропонують їхати в Крим в обхід України більше 40 годин«На переправі працюють 4 пороми. У нічний час кілька рейсів здійнив залізничний пором «Анненков», сьогодні ми його теж будемо застосовувати», - повідомили в Єдиній транспортній дирекції.

У середу, 9 липня, автомобільна черга налічувала 1300 автомобілів.

Як повідомляють водії, на переправі вже почався продаж місць у черзі.