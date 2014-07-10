ЗМІ: На Керченській переправі накопичилося 1700 машин, водіям продають місця в черзі на пором
13:32, 10 липня 2014Політика
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В четвер, 10 липня, станом на 11 ранку в порту «Кавказ» своєї черги на пором в Крим очікують близько 1700 автомобілів
Черга на переправі досягла 1700 автомобілів / facebook ЄТД
Про це повідомляє Крым.Реалии з посиланням на прес-службу Єдиної транспортної дирекції РФ.
За інформацією відомства, з 18:00 9-го липня до 11:00 10-го липня поромами здійснено 35 рейсів.
За попередню добу перевезено близько 2500 машин, з «єдиним квитком» - 2697 пасажирів.
Читайте такожРосіянам пропонують їхати в Крим в обхід України більше 40 годин«На переправі працюють 4 пороми. У нічний час кілька рейсів здійнив залізничний пором «Анненков», сьогодні ми його теж будемо застосовувати», - повідомили в Єдиній транспортній дирекції.
У середу, 9 липня, автомобільна черга налічувала 1300 автомобілів.
Як повідомляють водії, на переправі вже почався продаж місць у черзі.
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