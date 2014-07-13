Навальний пропонує судити російських авторів чергового фейку про події в Слов'янську

Російський опозиціонер Олексій Навальний пропонує судити авторів чергового "фейку" про події в Слов'янську після визволення міста армією України, повідомляє ТСН.ua.

Про це він написав на своєму сайті. Політик звернув увагу на історію, опубліковану телекомпанією "Первый канал" про те, як українські солдати нібито показово "розіп'яли" трирічного хлопчика в Слов'янську на очах у його матері.

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"Пришелепкуваті збоченці. Вони зовсім там хворі, щоб вигадувати таке? Навіть якщо просто використовувати в своїх цілях божевільну жінку – це нічого не змінює. За таке реально треба саджати. Люди, які подібне влаштовують, небезпечні для суспільства і те, що вони роблять – справжній кримінальний злочин", - прокоментував Навальний.

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Раніше музикант Андрій Макаревич засудив російські ЗМІ за розповіді про українських солдатів, які "торгують органами".