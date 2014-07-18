У Луганській області на прикордонній заставі знайдені 8 трупів у камуфляжі
17:24, 18 липня 2014Політика
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У Черовонопартизанску Луганської області на території прикордонної застави 17 липня виявлено 8 трупів у камуфляжній формі.
фото Ілля Кононов / facebook.com
Як повідомила УНІАН начальник СОС Управління МВС у Луганській області Тетяна Погукай, вчора о 10.35 на території прикордонної застави в місті Червонопартизанськ в автомобілі "УРАЛ" без державних номерів виявлено 8 трупів невідомих чоловіків у камуфльованому одязі з осколковими пораненнями.
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