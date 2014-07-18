У Луганській області на прикордонній заставі знайдені 8 трупів у камуфляжі

Як повідомила УНІАН начальник СОС Управління МВС у Луганській області Тетяна Погукай, вчора о 10.35 на території прикордонної застави в місті Червонопартизанськ в автомобілі "УРАЛ" без державних номерів виявлено 8 трупів невідомих чоловіків у камуфльованому одязі з осколковими пораненнями.