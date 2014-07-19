«5 канал» знову «замінували»

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Сім анонімних повідомлень про замінування надійшло сьогодні на спецлінію «102» між 10-ю та 12 годинами.

У першому йшлося про приміщення Головпоштамту, що на Майдані Незалежності, ще у 4 – про замінування торгівельних центрів в різних районах столиці. Пізніше надійшло повідомлення – про замінування приміщення одного з провідних українських телеканалів, що на вулиці Електриків (Подільський район м. Києва) та одного зі столичних вокзалів.

За місцем розташування всіх семи об’єктів виїхали спеціалісти вибухотехнічних служб, кінологи та працівники МНС.

Відомості внесено до Єдиних обліків відповідних районних управлінь столичної міліції.

Правоохоронці вживають усіх необхідних заходів для встановлення осіб, які повідомили про замінування.