В Одесі «замінували» обласний апеляційний суд
13:22, 19 липня 2014Політика
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В Одесі правоохоронці перевіряють інформацію про замінування Апеляційного суду Одеської області.
В Одесі «замінували» обласний апеляційний суд / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю, у міліцію об 11.30 надійшло повідомлення від невідомого про те, що на вулиці Гайдара, 24 «А», замінована адміністративна будівля суду.
Для перевірки даного повідомлення на місце події виїхала слідчо-оперативна група, фахівці-вибухотехніки, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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У даний час будівля і прилегла до неї територія перевіряються на наявність вибухонебезпечних предметів або речовин.
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