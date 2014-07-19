В Одесі «замінували» обласний апеляційний суд

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю, у міліцію об 11.30 надійшло повідомлення від невідомого про те, що на вулиці Гайдара, 24 «А», замінована адміністративна будівля суду.

Для перевірки даного повідомлення на місце події виїхала слідчо-оперативна група, фахівці-вибухотехніки, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Читайте такожУ Києві невідомі повідомили про замінування Головпоштамту і двох торгових центрів

У даний час будівля і прилегла до неї територія перевіряються на наявність вибухонебезпечних предметів або речовин.

Читайте також«5 канал» знову «замінували»