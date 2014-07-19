Літак «Boeing-777» летів за безпечним маршрутом над Україною - Євроконтроль

«Траєкторія польоту борту MH17 була затверджена Міжнародною організацією цивільної авіації (ICAO) і всіма країнами, через повітряний простір яких проходив цей маршрут», - цитує міністра прес-служба авіакомпанії Malaysia Airlines.

За даними Євроконтролю, опублікованими в Wall Street Journal, у повітряному просторі над сходом України щодня здійснювалося близько 150 міжнародних комерційних рейсів, а протягом двох днів до катастрофи маршрутом малайзійського «Boeing-777» скористалися 75 різних авіакомпаній.

За його словами, 15 із 16 авіакомпаній, що входять до Асоціації авіакомпаній Азіатсько-Тихоокеанського регіону (AAPA), літають цим маршрутом через Україну.

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«Європейські авіакомпанії також використовують цей маршрут, використовуючи той же повітряний простір. За декілька годин до інциденту низка пасажирських літаків різних авіаперевізників використовували той самий маршрут», - цитує слова міністра портал theguardian.com.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий російськими бойовиками ймовірно з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту перебували 283 пасажири й 15 членів екіпажу.

Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів із цивільними повітряними суднами запросило взяти участь у розслідуванні причин катастрофи в Донецькій області малайзійського авіалайнера «Боїнг-777», що виконував рейс Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), міжнародні авіаційні організації та представників авіаційної влади Малайзії та Нідерландів. Зокрема, бюро направило відповідні повідомлення авіаційній владі Малайзії, Нідерландів, компанії ”Boeing”, міжнародній організації цивільної авіації ICAO, Європейській конференції цивільної авіації, Європейській організації з безпеки аеронавігації (Євроконтролю), Єврокомісії та Національній раді з безпеки на транспорті (NTSB).