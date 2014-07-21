Прикордонники РФ пропускають в Україну машини через закритий пункт "Ізварине"

Про це повідомляє "Сегодня" з посиланням на сайт Південного митного управління РФ.

"Митним постом МАПП Донецьк Міллерівської митниці за минулу добу оформлені 601 автомобіль на в'їзд в Російську Федерацію і 175 автомобілів на виїзд з Російської Федерації", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті.

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При цьому вчора пропуск фізичних осіб і транспортних засобів через митні пости МАПП Новошахтинськ і МАПП Гуково Ростовської митниці, МАПП Куйбишеве Таганрозької митниці не здійснювався "через припинення роботи суміжних постів в Україні".