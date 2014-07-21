Прикордонники РФ пропускають в Україну машини через закритий пункт "Ізварине"
09:57, 21 липня 2014Політика
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Російські прикордонники пропустили 20 липня в Україну 175 автомобілів через пункт пропуску "Донецьк" Ростовської області, незважаючи на те, що суміжний пункт пропуску "Ізварине" Луганської області був ще 12 травня 2014 р. закритий українською владою.
Російські прикордонники пропускають авто через свої КПП / Державна прикордонна служба України
Про це повідомляє "Сегодня" з посиланням на сайт Південного митного управління РФ.
"Митним постом МАПП Донецьк Міллерівської митниці за минулу добу оформлені 601 автомобіль на в'їзд в Російську Федерацію і 175 автомобілів на виїзд з Російської Федерації", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті.
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При цьому вчора пропуск фізичних осіб і транспортних засобів через митні пости МАПП Новошахтинськ і МАПП Гуково Ростовської митниці, МАПП Куйбишеве Таганрозької митниці не здійснювався "через припинення роботи суміжних постів в Україні".
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