На Донеччині за добу в лікарні звернулися 38 поранених, одна особа померла
09:15, 23 липня 2014Політика
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У Донецькій області до лікарень за добу звернулися 38 осіб з вогнепальними і осколковими пораненнями різного ступеня тяжкості, одна людина померла.
У лікарні звернулись 38 осіб з вогнепальними і осколковими пораненнями / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області.
До центральної районної лікарні Артемівська госпіталізовано 16 осіб. У центральній лікарні Костянтинівки надали медичну допомогу 7 пораненим, один з них згодом помер. У Димитрові за минулу добу госпіталізовано двох чоловіків з вогнепальними пораненнями, у Красноармійську - п'ять осіб, до центральної лікарні Старобешевого - 8.
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