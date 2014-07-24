Прокуратура розслідує факти «співпраці високопосадовців із терористами» в Маріуполі

Про це повідомила сьогодні прес-служба цієї облпрокуратури.

Встановлено, що посадовці міської ради та міліції Маріуполя брали участь у спільній нараді з представниками так званої «ДНР», за результатами якої підписали спільний «меморандум про порядок та безпеку» в місті.

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Наразі проводиться комплекс слідчих дій, допитуються учасники спільного засідання з бойовиками незаконного військового формування. Діям усіх високопосадовців, які співпрацювали з членами вказаного угруповання, буде надано сувору правову оцінку в межах чинного законодавства, заявляють у прокуратурі.

Згадані події сталися у травні, після першої невдалої спроби визволити Маріуполь від сепаратистів. Через безлад, що виник тоді в місті, представники міської влади й міліції домовилися тоді з бойовиками про «співпрацю» в нагляді за громадським порядком.