Прокуратура розслідує факти «співпраці високопосадовців із терористами» в Маріуполі
Слідчий відділ прокуратури Донецької області проводить розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість)
Про це повідомила сьогодні прес-служба цієї облпрокуратури.
Встановлено, що посадовці міської ради та міліції Маріуполя брали участь у спільній нараді з представниками так званої «ДНР», за результатами якої підписали спільний «меморандум про порядок та безпеку» в місті.
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Наразі проводиться комплекс слідчих дій, допитуються учасники спільного засідання з бойовиками незаконного військового формування. Діям усіх високопосадовців, які співпрацювали з членами вказаного угруповання, буде надано сувору правову оцінку в межах чинного законодавства, заявляють у прокуратурі.
Згадані події сталися у травні, після першої невдалої спроби визволити Маріуполь від сепаратистів. Через безлад, що виник тоді в місті, представники міської влади й міліції домовилися тоді з бойовиками про «співпрацю» в нагляді за громадським порядком.