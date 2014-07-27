Викрадених бойовиками луганських дітей-сиріт повернули в Україну, вони у безпеці - омбудсман

Про це УНІАН повідомили в Управлінні комунікативної політики та зв'язків із громадськістю уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Як зазначається в повідомленні, вчора, 26 липня, близько 20.00 до секретаріату уповноваженого з прав людини надійшов дзвінок від директора департаменту консульської служби МЗС України Андрія Сибіги з проханням долучитися до спільних дій щодо недопущення незаконного переміщення через кордон або, у разі такого, повернення 40 дітей віком до 3-х років з дитячого закладу м. Луганська, що на той час у супроводі головного лікаря та 20 працівників закладу під збройним примусом з боку представників терористичної організації «ЛНР» рухаються у бік державного кордону з РФ.

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Уповноважений з прав людини Валерія Лутковська терміново по телефону зв’язалась з в.о. губернатора Луганської області. В результаті було визначено маршрут повернення дітей у разі їх незаконного переміщення через державний кордон. Маршрутом передбачалось повернення дітей через населений пункт Мілове Луганської області.

Одночасно Лутковська провела прямі телефонні переговори з правозахисниками в Російські Федерації та уповноваженим з прав людини в Російській Федерації Еллою Памфіловою та отримала запевнення повного сприяння у справі щодо недопущення незаконного переміщення дітей, а у разі примусу з боку озброєних терористів щодо керівництва дитячого закладу до здійснення переміщення дітей – сприяти якнайшвидшому поверненню дітей до України, йдеться в повідомленні.

«На жаль, близько 22:00 надійшла неправдива інформація від посольства РФ в Україні та від російського омбудсмана про те, що діти вже знаходяться в м. Донецьку Ростовської області. Про це МЗС також повідомило тимчасово виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, а маршрут слідування українського консула було терміново змінено, внаслідок чого консул попрямував до м. Донецька Ростовської області», - зазначається в повідомленні.

«Внаслідок цієї дезінформації було втрачено дорогоцінний час, адже фактично діти перебували на кордоні вже на російській стороні. Виснажені та без можливості отримати необхідну допомогу», - наголосили у омбудсмана.

Після дзвінка Лутковської до керівника дитячого закладу близько 23.00 було чітко з’ясовано, що діти перебувають поблизу пункту пропуску Ізварино, а російська сторона відмовляється від переговорів щодо подальшої долі дітей без участі українського консула.

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Близько першої години ночі український консул прибув до Ізварино. Було досягнуто домовленості щодо пересування групи дітей по території РФ вздовж кордону до населеного пункту Чорткове для подальшого повернення в Україну в пункті пропуску біля селища Мілове.

Сьогодні близько 8-ї години ранку діти перетнули український кордон. Їх зустріли працівники Міловської РДА Луганської області та оглянули лікарі. Стан дітей задовільний, йдеться в повідомленні.

Наразі діти розміщені в одному з дошкільних закладів для відпочинку. Вже найближчим часом буде вирішено питання щодо подальшого перебування дітей у відповідному дитячому закладі на безпечній території України, зазначили в управлінні.