Заблоковані під Маринівкою солдати дочекалися підмоги - Тимчук

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний Опір" Дмитро Тимчук.

"За нашими даними, командування бригад відзвітувало про те, що ними отриманий необхідний запас продовольства, води, медикаментів і боєприпасів. Йде процес розподілу даних запасів між підрозділами", - написав він.

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Водночас, ситуація, в якій опинилися підрозділи 72-ї механізованої бригади та 79-ї аеромобільної бригади, залишається гранично складною, та не зважаючи на це, військовослужбовці продовжують мужньо тримати оборону.

Як повідомляв УНІАН, вже більше тижня бійці АТО біля Маринівки чекали на допомогу. Солдатам не вистачило їжі, боєприпасів.

Українських військових на території України з мінометів обстрілюють терористи, а з боку Росії по них б'ють з систем "Град".