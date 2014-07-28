Прокуратура Донеччини розслідує факт співпраці правоохоронця з терористами "ДНР"
10:22, 28 липня 2014Політика
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Слідчим відділом прокуратури Донецької області проводиться розслідування за ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності).
Прокуратура Донеччини розслідує факт співпраці правоохоронця з терористами "ДНР"
Встановлено, що співробітник органів прокуратури Донецької області здійснював злочинні зв'язки з терористами так званої "Донецької народної республіки", повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області.
На даний час його затримано в порядку ст. 208 КПК України.Читайте такожУряд пропонує провести люстрацію держслужбовців і правоохоронних органів до 1 вересня 2015 року
Працівнику прокуратури повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 256 ККУ.
Слідчі прокуратури встановлюють обставини злочину та відпрацьовують першочергові слідчі дії.
Хід досудового розслідування знаходиться на особистому контролі прокурора Донецької області.
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