Прокуратура Донеччини розслідує факт співпраці правоохоронця з терористами "ДНР"

Встановлено, що співробітник органів прокуратури Донецької області здійснював злочинні зв'язки з терористами так званої "Донецької народної республіки", повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області.

На даний час його затримано в порядку ст. 208 КПК України.Читайте такожУряд пропонує провести люстрацію держслужбовців і правоохоронних органів до 1 вересня 2015 року

Працівнику прокуратури повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 256 ККУ.

Слідчі прокуратури встановлюють обставини злочину та відпрацьовують першочергові слідчі дії.

Хід досудового розслідування знаходиться на особистому контролі прокурора Донецької області.