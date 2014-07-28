Мера Кременчука Олега Бабаєва поховають у вівторок

Про це повідомив перший віце-мер міста Віктор Калашник, повідомляє ТСН. За його словами, з ранку труну з тілом доправлять до Свято-Троїцької церкви, де в присутності родичів і близьких друзів та колег відбудеться обряд відспівування, який проведе єпископ Кременчуцький і Лубенський Миколай.

Мешканці Кременчука ж зможуть попрощатися з Бабаєвим того ж дня з 10-ї до 12-ї години в міському палаці культури. Звідси також всіх охочих провести мера Кременчука в останню путь автобуси везтимуть до Новоріївського кладовища, на якому поховають Бабаєва. Читайте такожСмерть мера Кременчука: всі версії вбивства Бабаєва

Його могила буде розташована поряд із колишнім мером міста Іваном Пономаренком. Калашник також розповів, що батьки Бабаєва хотіли поховати сина в Курську, де він народився й де вони зараз проживають.

Разом із тим дружина, доньки, друзі та мешканці Кременчука просили поховати мера в місті. Вбитий мер Кременчука мав безпрецедентну підтримку містян.