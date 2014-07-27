Вбитого мера Кременчука Бабаєва підтримували 71% містян

Буквально днями місцева преса оприлюднила результати соцопитування, яке показало, що Бабаєва підтримують 71% містян.

"Порівняно з тими мерами, які були до нього, то він був кращий. Що він зробив - та все, дороги зробив, інфраструктуру поміняв", - кажуть у Кременчуці, передає ТСН.

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Олегу Бабаєву було 49 років, він мав дружину та двох доньок. Він був дуже багатою та впливовою людиною - власником м'ясного концерну, молодшим партнером Костянтина Живаго на одному з місцевих ГЗК, президентом футбольного клубу "Ворскла".

Міським головою він став у 2010 році і, щоб очолити місто, склав повноваження нардепа. У Верховну Раду минулого скликання він пройшов від БЮТу, але, ставши мером, вийшов із партії.

Нагадаємо, авто вбивць Олега Бабаєва знайшли кинутим на кордоні Полтавської області.