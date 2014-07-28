Сьогодні в ЄС обговорять заборону імпорту та інвестицій в інфраструктуру Криму - джерело
Засідання постійних представників країн ЄС розпочнеться о 16.30 і, скоріш за все, триватиме до пізнього вечора.
Комітет постійних представників країн ЄС (COREPER) у понеділок буде обговорювати запобіжні заходи щодо Криму та нові імена до списку із санкціями.
Про це агентству УНІАН у понеділок повідомило дипломатичне джерело напередодні засідання.
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За його словами, засідання розпочнеться о 16.30 і, скоріш за все, буде тривати до пізнього вечора.
„Всі головні новини будуть завтра, у вівторок. Сьогодні вони (постпреди) будуть говорити про заборону інвестицій у кримську інфраструктуру та імпорту. Щодо імен, то будуть додані декілька”, - сказав дипломат.
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Проте він утримався назвати хто саме з оточення президента Росії Володимира Путіна потрапить у „чорний список”.