Сьогодні в ЄС обговорять заборону імпорту та інвестицій в інфраструктуру Криму - джерело

Комітет постійних представників країн ЄС (COREPER) у понеділок буде обговорювати запобіжні заходи щодо Криму та нові імена до списку із санкціями.

Про це агентству УНІАН у понеділок повідомило дипломатичне джерело напередодні засідання.

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За його словами, засідання розпочнеться о 16.30 і, скоріш за все, буде тривати до пізнього вечора.

„Всі головні новини будуть завтра, у вівторок. Сьогодні вони (постпреди) будуть говорити про заборону інвестицій у кримську інфраструктуру та імпорту. Щодо імен, то будуть додані декілька”, - сказав дипломат.

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Проте він утримався назвати хто саме з оточення президента Росії Володимира Путіна потрапить у „чорний список”.