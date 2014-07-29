Керрі не вірить, що Росія вторгнеться в Україну

Про це він заявив у вівторок в Нью-Йорку під час прес-конференції, яка відбулася по завершенні зустрічі з українським міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, відповідаючи на питання, що саме США будуть робити в разі, якщо Росія вторгнеться в Україну.

"Необхідно сказати, що це буде не лише порушенням всіх міжнародних законів, але й надзвичайно небезпечними діями, які призведуть до можливої міжнародної ізоляції та можливих санкцій. Німеччина, Франція та інші країни в Європі, без сумніву, відреагують на це. Я вірю з однієї причини, тому що цього ще не сталося, адже президент Путин розуміє, що ризик надзвичайно великий”, - сказав Керрі.

Відповідаючи на питання щодо стратегічного партнерства України та США, державний секретар заявив, що Вашингтон та Київ – "партнери, і стратегічні союзники зараз”.

Читайте такожЄвросоюз запроваджує санкції третього рівня проти Росії"Ми працюємо дуже тісно, надаючи Україні поради, матеріали, як і інші країни роблять це ж саме. Ми працюємо дуже важко, щоб знайти політичні ключі, які будуть здатні забезпечити політичний процес”, - наголосив він,

Крім того, Керрі підтвердив і раніше заявлену позицію щодо законності інтересів Росії в Україні у плані етнічних, історичних, релігійних зв’язків.

Читайте такожКеррі: Якщо Путін не вплине на сепаратистів, США продовжать роботу над санкціями для РФ"Все це зрозуміло. І чого зараз хоче Україна, так це поваги свого суверенітету”, - підкреслив державний секретар.

Як повідомляв УНІАН, найближчим часом Керрі планує відвідати Україну.