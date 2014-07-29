Керрі найближчим часом відвідає Україну

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні у Нью-Йорку під час прес-конференції, яка відбулася по завершенні зустрічі з українським міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

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