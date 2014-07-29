Керрі найближчим часом відвідає Україну
18:18, 29 липня 2014Політика
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Державний секретар США Джон Керрі має намір найближчим часом відвідати Україну.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні у Нью-Йорку під час прес-конференції, яка відбулася по завершенні зустрічі з українським міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.
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