Терористи на Донбасі знищили техніку рятувальників на 4,6 млн грн

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова ДСНС Сергій Бочковський.

"Неправомірними діями терористів нанесені збитки ДСНС безпосередньо на суму 4,6 млн гривень, і це тільки по техніці. У Донецькій області – на 2,2 млн, у Луганській - 2,4 млн гривень", - сказав він.

Читайте такожУ Слов’янську знешкодили 39 розтяжок з гранатами та 7 - з сигнальними ракетами - ДСНСОкрім того, за словами голови ДСНС, терористи знищили практично всі пожежні автомобілі та машини для проведення аварійних робіт.

Читайте такожДонецьк вночі піддався артобстрілам, серйозно постраждали два райони - міськрадаБочковський також повідомив, що на даний момент у звільнених містах на Донбасі працює об'єднаний загін ДСНС, у складі якого знаходяться психологи та сапери, і наразі підготовлено до відправки в зону АТО ще один загін рятувальників для роботи у звільнених від терористів містах.