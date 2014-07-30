Zeit.de: Порошенко ставить умови припинення вогню

У статті «Порошенко ставить умови припинення вогню» на сайті Zeit.de повідомляють, що Україна готова до тимчасового припинення вогню навколо місця катастрофи літака МН17, але проросійські повстанці мають відступити. Про це повідомив український президент Петро Порошенко в телефонній розмові з нідерландським прем'єр-міністром Марком Рютте, сказав представник нідерландського уряду. Раніше Рютте наполегливо просив Україну припинити бойові дії, щоб команда експертів могла забрати тіла і зібрати матеріал на місці аварії. Представник Рютте зазначив, що вони втрачають дорогоцінний час.

Команда нідерландських і австралійських експертів разом зі співробітниками ОБСЄ вже третій день не можуть потрапити на місце аварії МН17 через тривалі бої на цій території. Експерти також повинні визначити причину аварії.

Міжнародна організація цивільної авіації оголосила у вівторок про ретельне дослідження безпеки. Трагедія «викликала тривожні побоювання з приводу цивільних польотів у напрямку зони конфлікту», - сказав глава Міжнародної організації цивільної авіації агентства ООН Раймонд Бенджамін. Раніше багато авіаційних організацій зібралися у штаб-квартирі Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) на кризову зустріч.

Експерти від урядів і промисловості

У розслідуванні беруть участь експерти від урядів і промисловості. Вони повинні внести свої пропозиції для кращого збирання та поширення інформації про безпеку польотів. Крім того, вони повинні переглянути вже існуючі правила ООН щодо сучасних захисних систем для літаків і вивчити, як їх можна інтегрувати в національне законодавство. У лютому наступного року всі ці питання знову будуть обговорювати на конференції.

Західні держави виходять з того, що проросійські повстанці збили літак. У той же час, вони скаржаться, що Росія не використовує свій вплив на повстанців і далі дозволяє військовому спорядженню перетинати російсько-український кордон. Як наслідок, держави ЄС розширили санкції проти Росії.

Боїнг-777 малазійських авіаліній розбився 17 липня з 298 людьми на борту в 60 кілометрах на схід від Донецька.