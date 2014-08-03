Бойовики заборонили ОБСЄ використати безпілотник для обстеження місця падіння "Боїнга"

Про це повідомляє сайт РНБО.

"Терористи не дозволили австралійським експертам використати безпілотник для обслідування місця падіння Боїнга 777. Про це повідомили експерти Місії ОБСЄ у своєму звіті. Пізніше представники місії були змушені припинити роботу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив член місії ОБСЄ Олександр Хуг, роботу було згорнуто через артобстріл, який відбувався на відстані близько 2 км від місця падіння літака.Читайте такожМіжнародні експерти працюватимуть на місці катастрофи "Боїнга" без зброї

РНБО підкреслює, що заборона використовувати безпілотник засвідчує, що терористи не зацікавлені у проведенні усебічного та об’єктивного розслідування.

"Використання безпілотного літального апарату дало б можливість швидко обслідувати велику площу і побачити місце у плані, знайти нові докази. Він також може зафіксувати факти мінування території або розташування позицій бойовиків. Зокрема, безпілотник міг чітко зафіксувати, що артобстріл, через який місія була змушена припинити роботу, здійснювали саме терористи", - наголошують у відомстві.