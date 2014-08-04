Львівські медики ухиляються від мобілізації – облвійськкомат

Про це сьогодні повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Львівського обласного військового комісаріату.

Як зазначається у повідомленні, на даний момент триває комплектування підрозділів медичного забезпечення, однак незважаючи на те, що в армії медиків потрібно не так і багато, протягом третьої хвилі часткової мобілізації вдалося відібрати лише половину фахівців.

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«Пов’язано це з неявкою військовозобов’язаних медиків до військових комісаріатів та з їхніми «захворюваннями». Як з’ясувалося, у багатьох проблеми із здоров’ям. Цікаво те, що діагнози документально їм підтверджують їхні ж колеги. Львівський обласний військовий комісаріат наголошує, що за ухилення від військової служби передбачена кримінальна відповідальність. Кожна медична довідка подана до військкоматів буде ретельно перевірятися. Окрім ухильників покарання нестимуть і ті особи, які їм сприяють», - наголошується у повідомленні.

Львівський обласний військовий комісаріат вже звернувся до Львівської обласної державної адміністрації аби ті посприяли явці лікарського складу, середнього та молодшого медичного персоналу до районних військових комісаріатів, зазначається у повідомленні.