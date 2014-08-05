The Washington Post: Українська армія готується наступати на повстанців у Донецьку

У своїй статті на сайті газети The Washington Post Керолл Морелло і Майкл Бірнбаум повідомляють, що в понеділок українська армія, здається, готує довгоочікуваний наступ на оплот повстанців Донецьк, попереджаючи мирних жителів покинути місто, в той час як війська стискають кільце навколо міста серед запеклих боїв.

Додаткові коридори евакуації були створені для легкових автомобілів, які мають білі прапори, сказав Андрій Лисенко, військовий представник. Міська влада Донецька розмістила маршрути коридорів на своєму сайті і зазначила: «Як показує практика, такі повідомлення поширюються перед початком активних бойових дій».

Лисенко також повідомив, що війська взяли місто Ясинувата, ключовий центр управління залізницею між Луганськом і Донецьком.

Військові майже оточили обидва великі міста, де сепаратисти проголосили «народні республіки». Про інтенсивні бойовиі дії в передмісті Донецька, селищі Мар'їнка, повідомлялося в понеділок. Члени добровільної групи під назвою батальйон «Азов» розмістили в мережі Facebook фотографії з метою показати, що вони наступають на Донецьк із батальйоном Шахтарськ, але технологія місцезнаходження передбачає, що фото були зроблені в Мар'їнці.

Мешканці мають намір залишатися в Донецьку, продуктові магазини переповнені людьми, але вулиці порожні. Двох виступаючих дельфінів із розважального комплексу перевезли до Харкова.

На знак пильної уваги Росії до подій, її МЗС у понеділок звинуватило Україну в пересуванні балістичних ракетних систем «Крапка У», а також ракетних установок «Смерч» і «Ураган» у бік Донецька, допускаючи, що вони незабаром можуть бути використані проти густонаселеної столиці регіону. Американські офіційні особи, в свою чергу, заявили, що Росія постачає схожі важкі ракетні системи повстанцям через кордон, що Москва заперечує. Україна заперечує наявність балістичних ракет, стверджуючи, що вони були знищені в 1990х роках.

В останні дні в Москві все частіше звучать заклики до Кремля підтримати повстанців в Україні, оскільки вони продовжують втрачати території через повільний, але безжальний наступ армії.

Україна і Захід висловили тривогу з приводу очевидного нарощування російських військ уздовж кордону. У понеділок ВВС Росії оголосили військові навчання за участю більш ніж 100 літаків, серед них бомбардувальники, винищувачі і вертольоти. Інформаційне агентство Інтерфакс повідомило, що навчання будуть включати стрілянину ракетами.

Також були ознаки того, що на полі бою не все йшло за українським сценарієм. Російські офіційні особи сказали, що сотні українських солдатів перейшли в Росію за одну ніч в неділю, але, говорять, 180 повернулися в понеділок.

Інформаційне агентство ИТАР-ТАСС повідомило, що багато хто були з 72-ї механізованої бригади, яка розташована на кордоні і пережила інтенсивний артилерійський і мінометний вогонь. Агентство процитувало слова командира бригади, що війська змучені після двох тижнів майже без боєприпасів, продовольства або палива.

Українські військові чиновники підтвердили, що деякі солдати перейшли в Росію. Але вони не пролили світло на можливі мотиви і не сказали, чи очікується повернення цих військ до України.

Тим часом, стрілянина біля місця аварії малайзійського літака МН17 змусила команду експертів під керівництвом Нідерландів відкласти свою роботу в понеділок. Після більш, ніж чотиригодинного очікування, команда, що складається зі 100 членів, попрямувала на одне з двох місць у пошуках останків тіл і речей. Затримка змусила експертів відмовитися від відвідування другого місця аварії. Вони знайшли тільки особисті речі, ніяких частин тіл під час пошуку.