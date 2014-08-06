Міськрада Харкова присвоїла звання почесного громадянина члену "Єдиної Росії" Шишкіну - Аваков

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав глава МВС Арсен Аваков.

"Тільки що такий собі Кернес виніс на сесію Міськради Харкова і протягнув з допомогою членів Партії регіонів та інших посіпак - присвоєння звання Почесний громадянин Харкова якомусь членові Ради Феедерации Росії Шишкіну Олександру, члену путінської "Єдиної Росії". Сенаторові Росії, який голосував за схвалення окупації Криму", - написав у соцмережі Аваков.Читайте такожАваков пояснив, навіщо Україна купує російські КамАЗи

Глава МВС висловив думку, що тепер міськрада не має права на подальшу роботу.

"Як харків'янин - вимагаю від депутатів ВР прийняти відповідної правове рішення! Міськрада Харкова - представники харків'ян або тварини, що плазують перед тими, хто вбиває українців і захоплює наші землі?!", - обурюється Аваков.

Він зазначив, що тільки 14 депутатів з 100 проголосували проти присвоєння звання почесного громадянина Шишкіну.