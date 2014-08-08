У Росії суд відмовився звільнити з СІЗО українського режисера Сенцова

Про це повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Таким чином, судова колегія відхилила скаргу обвинуваченого на вирок Лефортовського суду.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня співробітники ФСБ Росії затримали у Сімферополі українського режисера, активіста Майдану Сенцова. Пізніше у ФСБ РФ заявили, що в анексованому Росією Криму затримано членів "диверсійно-терористичної групи" "Правого сектору". Основною метою «злочинної діяльності групи було скоєння диверсійно-терористичних актів в Сімферополі, Ялті і Севастополі, а надалі знищення низки об'єктів життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередач».

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Слідчим управлінням ФСБ розслідується кримінальна справа стосовно Сенцова, Геннадія Афанасьєва, Олексія Чирнія, Олександра Кольченка за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 (терористичний акт), ч. 2 ст. 205.4 (організація терористичного угруповання і участь у ньому), ч. 3 ст. 222 (незаконний оборот зброї) КК РФ.

7 липня Лефортовський суд Москви продовжив арешт Сенцова до 11 жовтня.