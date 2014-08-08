Начальник СБУ Черкащини розповів, як у лютому знищували секретні документи

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу заявив начальник УСБУ в Черкаській області Олег Котляр.

За його словами, в той час по всій країні прокотилася хвиля нападів та захоплень будівель СБУ. Водночас, вся інформація та документи, що зберігаються в СБУ мають гриф «таємно». Тому, для убезпечення від поширення таємної інформації, знищувалися таємні документи.

За словами Котляра, за цим фактом було проведено було проведено службову перевірку, і всі дії УСБУ було визнано правильними.

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Як повідомляв УНІАН, 20 лютого 2014 року, у дворі управління СБУ в Черкаській області невідомі особи палили папери. Люди, які працюють у будівлях неподалік, стверджували, що з будівлі УСБУ у внутрішній дворик управління невідомі особи виносили мішки з якимись паперами та спалювали їх. Тоді в УСБУ запевнили, що просто спалюють сміття.