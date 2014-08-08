Гелетей: Українські військові є заручниками в Росії

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Щодо наших військовослужбовців які перебувають у російському полоні. Вони є заручниками. Жодних підстав, ані правових, ані моральних тримати наших хлопців у застінках Росія не має", - написав Гелетей.

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Міністр оборони запевняє, що українська держава докладе усіх зусиль аби звільнити кожного з них.

"Доля українських солдат та офіцерів може вирішуватись винятково Міністерством оборони України", - написав він.