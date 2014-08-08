Гелетей: Українські військові є заручниками в Росії
23:00, 08 серпня 2014Політика
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Міністр оборони Валерій Гелетей вважає, що українські військові є заручниками у Росії.
REUTERS
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Щодо наших військовослужбовців які перебувають у російському полоні. Вони є заручниками. Жодних підстав, ані правових, ані моральних тримати наших хлопців у застінках Росія не має", - написав Гелетей.
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Міністр оборони запевняє, що українська держава докладе усіх зусиль аби звільнити кожного з них.
"Доля українських солдат та офіцерів може вирішуватись винятково Міністерством оборони України", - написав він.
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