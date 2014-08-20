Бойовики штурмували позиції сил АТО на Савур-Могилі близько чотирьох годин - штаб АТО
08:39, 20 серпня 2014Політика
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Бойовики штурмовали позиції сил АТО на Савур-Могилі протягом чотирьох годин. Атаку відбито.
Бойовики штурмували позиції сил АТО на Савур-Могилі протягом чотирьох годин - штаб АТО / скриншот Youtube
Про це йдеться у повідомлені прес-служби штабу АТО у соцмережі.Читайте такожТимчук: Силовки ведуть бої за утримання позицій в районі Савур-Могили
"Зі сторони Російської Федерації вночі було обстріляно станицю Луганська. Продовжується утримання Савур-Могили. Останній штурм відбувся з 16-00 до 19-45, напад відбито. Повторних атак не було", - йдеться у повідомленні.
Продовжуються активні дії в районі Ясинуватої. В районі Благодатного встановлено ще 2 блок пости.
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