Відсоток місцевих бойовиків серед терористів падає - Тимчук

Про це повідомив координатор групи Інформаційний Спротив Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"На сьогодні, за нашими оцінками, лише 40-45% бойовиків - громадяни України. Відповідно, решта - або найманці з Росії (в їх числі і громадяни інших держав, що пройшли підготовку на території РФ), або військовослужбовці РФ", - написав він.

За даними ІС, на тлі масового дезертирства з лав «ЛНР» і «ДНР» місцевих бойовиків, саме російські кадрові військові займають місце дезертирів.

Читайте такожНа звільнених територіях диверсанти обстрілюють з автомобілів позиції сил АТОТак, в зоні АТО відзначається зростання активності диверсійно-розвідувальних груп російського спецназу, які почали діяти як окремі підрозділи, тоді як раніше диверсанти складали "кістяк" бандформувань, "гублячись" на тлі місцевих бойовиків.

"На сьогоднішній день нами зафіксована діяльність не менше 7 штатних ДРГ російського спецназу", - повідомляє Тимчук.

При цьому з початку тижня відзначається зниження активності диверсійних груп терористів на звільнених територіях.

"Ми пояснюємо це трьома факторами: катастрофічним браком ресурсів у бойовиків в районах активних бойових дій в зоні АТО (що не дозволяє їм активно проводити рейдові силами диверсійних груп), відсутністю підтримки серед місцевого населення, і досить ефективними діями СБУ і МВС у звільнених районах", - вважає Тимчук.