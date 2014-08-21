На Луганщині силовики захопили БМД-2 повітряно-десантної дивізії з Пскова - журналіст
У боях в районі Лутугіне на Луганщині українські військові захопили у ворога БМД-2 зі складу Псковської повітряно-десантної дивізії, а також ще ряд доказів, які вказують на те, що на Донбасі воює російська армія.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє журналіст Леонід Швець.
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"Хлопці просили передати: воюємо з російською армією. В районі Лутугіне наші захопили БМД-2, бортовий номер 275, зі складу 1-ої парашутно-десантної роти в/ч 74268, Псковської повітряно-десантної дивізії, комвзводу ст. лейтенант Попов. У машині вся документація: журнал нарядів, вечірньої перевірки, журнал звільнень. Російські сухпайки випуску березня цього року", - повідомив журналіст.
Між іншим, користувачі соцмереж поширюють і фотографії доказів, про які йдеться у повідомленні. Зокрема, є інформація, що у захопленому силовиками російському БМД-2 були знайдені документи Іллі Максимова, солдата ЗС РФ з міста Псков. На його сторінці у "ВКонтакте", тим часом, опубліковані фото, де солдат у військовій формі та зі зброєю, повідомляє ТСН.
В захваченном российском БМД-2 были найдены документы Ильи Максимова. Заходил в ВК 16 августа https://t.co/FmFN4L9bhspic.twitter.com/oCwXGe5EeQ
— ЄВРОМАЙДАН (@euromaidan) August 20, 2014