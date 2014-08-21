Місія ОБСЄ провела моніторинг українсько-російського кордону на Чернігівщині

Про це УНІАН повідомила прес-служба Чернігівського прикордонного загону.

Згідно з повідомленням, метою роботи був моніторинг обстановки на ділянці українсько-російського державного кордону.

Представники моніторингової місії ОБСЄ ознайомилися із ділянкою українсько-російського державного кордону, яку охороняє відділ прикордонної служби "Гірськ" та обстановкою, що склалася там.

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