Місія ОБСЄ провела моніторинг українсько-російського кордону на Чернігівщині
17:05, 21 серпня 2014Політика
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На Чернігівщині представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у середу, 20 серпня, побували з робочим візитом на ділянці українсько-російського кордону.
Місія ОБСЄ ознайомилась із ділянкою українсько-російського державного кордону / OSCE
Про це УНІАН повідомила прес-служба Чернігівського прикордонного загону.
Згідно з повідомленням, метою роботи був моніторинг обстановки на ділянці українсько-російського державного кордону.
Представники моніторингової місії ОБСЄ ознайомилися із ділянкою українсько-російського державного кордону, яку охороняє відділ прикордонної служби "Гірськ" та обстановкою, що склалася там.
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