У "Батьківщині" пояснили, за що вигнали Москаля

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Низка членів «Батьківщини», в тому числі народний депутат Геннадій Москаль, були виключені з лав партії за порушення статуту», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що 29 березня 2014 року з’їзд партії одноголосно проголосував за висунення лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко кандидатом на посаду президента України.

Статут партії визначає, що, серед іншого, член партії має «сприяти перемозі кандидатів від партії на виборах до органів державної влади і місцевого самоврядування, вести за них агітацію серед населення».

Читайте такожЗ Партії регіонів виключили Тігіпка, Царьова та Бойка«Разом з тим Москаль, будучи членом партії «Батьківщина», не тільки вів агітацію за іншого кандидата в президента, а й став його офіційною довіреною особою у 71-му територіальному виборчому окрузі», - підкреслюється в повідомленні.

З огляду на це політична рада «Батьківщини» вирішила, що подальше перебування Москаля в лавах партії є нелогічним, зазначили в прес-службі партії.

Як повідомлялося, Москаль заявляв, що йому не пояснили причин виключення з партії «Батьківщини».