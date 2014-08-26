ООН: У Росії знаходяться 207 тисяч біженців з України

Про це організація повідомила на своїй сторінці в соцмережі.

"Кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) зросла до 190 тисяч осіб, кількість українських біженців в Росії досягло 207 тис. осіб", - йдеться в повідомленні.Читайте такожЗа час бойових дій на Донбасі загинули 2249 осіб - ООН

Через відсутність національного законодавства з питання переселенців більшість цих людей страждають від утиску своїх основних прав: їм відмовляють у виплаті пенсій, прийомі на роботу, користуванні банківськими послугами, медичному та соціальному обслуговуванні, зазначають в організації.

Понад 20 тисяч ВПО в районі Маріуполя проживають в неналежних умовах: в наметах, автомобілях, покинутих літніх таборах.