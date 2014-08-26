Клімкін: Порошенко на високопрофесійному рівні провів переговори з Путіним

Про це з Мінська в ефірі телеканалу ICTV повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Дискусія була дуже складною, але цікавою. Я дійсно пишаюся тим, яким чином її вів Президент України, знаючи Угоду так, як людина, яка вела переговори, яка відчуває Угоду і яка знає, що робити з Угодою далі», - зазначив Павло Клімкін, якого цитує прес-служба президента.

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Він підкреслив, що визначальним принципом для України є мир, деескалація ситуації на Донбасі. «Головне – чітке розуміння, що потрібно для того, щоб виконати мирний план Президента України», - наголосив Павло Клімкін.

«Я сподіваюсь, що ми можемо і повинні знайти рішення. Це мир, деескалація, але це рішення, ціною якого не є компроміси. Неодмінною передумовою є єдина демократична європейська Україна. А всі інші питання можуть обговорюватися», - сказав міністр.