Харків’яни пікетуватимуть Генконсульство РФ через вторгнення російських військ до України

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці у «Фейсбук» написав громадський активіст, один із координаторів харківського Євромайдану Володимир Чистилін.

Читайте такожЧерез російське вторгнення Порошенко скасував візит до Туреччини і скликає термінове засідання РНБО «Зухвалість недолюдка-Путлера не має меж, а офіційна Москва продовжує невинно посміхатися в обличчя всьому світові, стверджуючи про власну непричетність до війни на нашому сході. Якщо ви гадаєте, що Маріуполь, Донбас та безцеремонно захоплений вночі Новоазовськ - це так далеко та «не про нас», можете бути певними – Харків не обминуть. Ми саме зараз маємо встати та заявити свою позицію: Ми знаємо, хто агресор! Ми вимагаємо від нього зупинитися та вивести війська з України!», - наголосив Чистилін.

Чистилін підкреслив, що вчора, 27 серпня, «відбулося відкрите вторгнення РФ в Україну».

Він зазначив, що пікет розпочнеться сьогодні, 28 серпня, о 18:30 біля Генерального консульства Російської Федерації в Харкові, що на вулиці Ольмінського, 22.