У Міноборони поки не будуть надавати "публічну інформацію" щодо ситуації у Іловайську

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав міністр оборони Валерій Гелетей.

"У поточний момент продовжую працювати у штабі АТО з його керівництвом. 28 серпня був вимушений призупинити надання будь-якої публічної інформації у частині що стосується безпосередньо ситуації, яка склалася з добровольчими батальйонами МВС та підрозділами Збройних Сил під Іловайськом", - написав він.

Гелетей надав відповідну вказівку військовій службі контррозвідки щодо реагування на факти розголошення таємних даних стосовно обстановки, яка склалася в районі Іловайська.Читайте такожРНБО: "Коридорів" для відводу сил АТО з-під Іловайська немає

Міністр оборони впевнений, що ті, хто «воює» лише у мережі Інтернет та спілкується по мобільному телефону, при цьому розголошуючи відомості про оперативну обстановку (час та маршрути руху колон, кількість особового складу та приналежність їх до тих чи інших військових частин, тип та кількість озброєння та військової техніки тощо), не усвідомлюють рівня загрози, яка спричиняється такими діями і несуть особливу небезпеку боєздатності військ.Читайте такожСеменченко: Військові РФ обманом закликають оточених українських силовиків здатися в полон

"Як тільки небезпека для українських підрозділів мине – уся відкрита інформація за поточний період в частині відводу військ від Іловайська буде оприлюднена", - зазначив Гелетей.

Нагадаємо, голова МВД Арсен Аваков повідомив, що З оточення під Іловайськом вийшли перші 28 бійців.