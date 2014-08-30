З оточення під Іловайськом вийшли перші 28 бійців - Аваков

В опорний пункт висунутої на вістрі бригади Нацгвардії в Комсомольському вийшли з оточення наші перші бійці Іловайського угруповання.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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"28 осіб з батальйонів МВС «Миротворець» (14), «Херсон»(3) та «Дніпро-1» (11). З ними декілька людей зі складу батальйонів ТРО МО", - йдеться в повідомленні.

"Не дарма всю ніч тримали кордон! Чекаємо інших хлопців!" - зазначив Арсен Аваков.

Також міністр повідомив, що "Семен Семенченко не всидів - обколовся знеболюючими і змився з госпіталю - доповідає з дороги - з командуючим Нацгвардії координує наші групи, що відходять".

Пізніше Аваков уточнив, що всього за ніч до позицій сил антитерористичної операції вийшло близько 100 бійців, проте військовим, оточеним бойовиками під Червонопіллям, вирватися поки не вдалося.

«Всього за ніч вишли до наших позицій близько ста бійців (28 із добровольчих батальйонів лише зараз і хлопці з МО). Це не та група, що тримала оборону під Червонопіллям - інша. Чекаємо решту хлопців!», – написав глава МВС.

Як повідомлялося, кілька батальйонів оточено бойовиками й російськими військовими біля Іловайська Донецької області. Майже тиждень добровольці й військові перебувають під постійним обстрілом.

29 серпня президент Росії Володимир Путін закликав терористів, яких він назвав «ополченням Новоросії», відкрити гуманітарний коридор для українських військовослужбовців, які опинилися в оточенні.

Прес-служба "Донбас" повідомляла, що вранці 29 серпня силам АТО під Іловайськом висунули ультиматум - здатися або загинути.

Сьогодні вранці прес-служба добровольчого батальйону "Донбас" повідомила, що завдяки переговорам, які вдало провів президент України Петро Порошенко, вдалося досягти домовленостей щодо виведення з оточення бійців, які перебували під Іловайськом.