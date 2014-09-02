Бойовики атакували блокпост силовиків у Роздольному з чотирьох вантажівок з написом "діти"

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацгвардії.

Атака військових РФ і терористів почалася в районі селища Роздольне поблизу мосту через річку Кальміус.

"До блокпосту під'їхали чотири вантажівки з білими прапорами з написами «Діти», з вантажівок вискочили озброєні люди відкрили вогонь по українським військовим. Розпочався масштабний запеклий бій", - йдеться в повідомленні.Читайте такожУ районі Донецька 8 тисяч військових РФ - журналіст

В результаті злагодженої і професійної протидії нападникам сил Національної гвардії України вдалося відбити атаку противника, який відступив від позицій українських військовослужбовців, повідомляють у прес-службі.

Нападники мають серйозні втрати живої сили і техніки. В результаті бою чотири вантажівки терористів були знешкоджені.