Бойовики забороняють жителям їхати з окупованих населених пунктів

Бойовики забороняють місцевим мирним жителям їхати з тимчасово окупованих населених пунктів Донбасу.

Про це повідомив прес-секретар інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Читайте такожЗалізничний вокзал Донецька буде працювати в скороченому режимі "Мирному населенню забороняються виїзди з контрольованих бойовиками населених пунктів. Так, жителі міста Горлівка Донецької області практично не пересуваються по місту, побоюючись озброєних терористів, які патрулюють вулиці і охороняють блокпости", - зазначив він.

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