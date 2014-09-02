Бойовики забороняють жителям їхати з окупованих населених пунктів
19:15, 02 вересня 2014Політика
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Бойовики забороняють місцевим мирним жителям їхати з тимчасово окупованих населених пунктів Донбасу.
Жителі Горлівки бояться пересуватися по місту / фото wikimedia.org
Про це повідомив прес-секретар інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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"Мирному населенню забороняються виїзди з контрольованих бойовиками населених пунктів. Так, жителі міста Горлівка Донецької області практично не пересуваються по місту, побоюючись озброєних терористів, які патрулюють вулиці і охороняють блокпости", - зазначив він.
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